Італія

Захисник Наполі прокоментував нічию проти Удінезе.

Наполі напередодні в рамках двадцять четвертого туру італійської Серії A зіграв унічию проти фріульського Удінезе в домашньому поєдинку.

Наполі — Удінезе 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри захисник та капітан "Партенопеї" Джованні Ді Лоренцо прокоментував виступ власної команди.

"Завжди за ходом сезону найскладніше — це впоратись із труднощами, які виникають, тож чому ми не повинні були робити це зараз? Я дуже розчарований цією нічиєю.

Дві втрати очок проти Роми та сьогодні — це дві маленькі зупинки в цьому дивовижному чемпіонаті, але вони нічого не змінюють. Ми повинні викладатись на повну до кінця.

Фаза захисту має включати роботи всієї команди. Ми страждали від їхніх контратак, і всі знають, що Удінезе — фізично потужна команда. Ми повинні краще працювати з м'ячем і бути менш ризиковими. Багато разів вони перевертали хід подій на полі через наші помилки. Зрештою, гол стався теж із нашої вини, ми повинні бути спокійнішими і не піддаватися шаленству.

Нам протистояла фізично сильна команда, яка грає на високому рівні інтенсивності. Це був важкий матч, я не знаю, чи це було пов'язано з фізичним занепадом. Ми багато говоримо про фізичний аспект, коли ми не дуже добре демонструємо себе в плані техніки.

Чи говоримо ми в роздягальні про скудетто? Ми не говоримо про це так багато, тому що чемпіонат ще довгий. Ми не говорили про це два роки тому, коли у нас було ще більше очок переваги, і ми не говоримо про це зараз, коли ми ледь-ледь тримаємо дистанцію від суперників. Ми дивимось від матчу до матчу, і зрештою побачимо, де ми будемо в кінці сезону", — заявив італійський виконавець.

Наступний матч Наполі проведе в гостях у римського Лаціо.