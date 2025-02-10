Італія

Центрфорвард Аталанти міг опинитися на Близькому Сході.

Центральний нападник Аталанти Матео Ретегі нещодавно відмовився від переїзду до Саудівської Аравії, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що 25-річний італієць отримав від неназваного клубу пропозицію підписати контракт із зарплатнею в розмірі 15-20 мільйонів євро на рік. На неї гравець відповів відмовою, вважаючи за краще залишитися в Бергамо.

За даними ЗМІ, в Аталанті Ретегі отримує не більше 2-3 млн євро. Він перебрався до "нерадзуррі" з Дженоа влітку 2024 року за майже 21 млн євро.

Скіра пише, що виконавець уже привернув до себе увагу деяких клубів АПЛ.

Матео лідирує в списку найкращих бомбардирів Серії А-2024/25, маючи 20 голів у 22-х матчах. Загалом у ході поточної кампанії нападник відзначився 23-ма голами й чотирма асистами в 33-х поєдинках усіх турнірів.

Нещодавно покер італійця допоміг Аталанті розгромити Верону.