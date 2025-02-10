Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру італійської Серії А, у якому зіграють міланський Інтер та флорентійська Фіорентина.

Міланський Інтер та флорентійська Фіорентина зіграють у двадцять четвертому турі італійської Серії A на полі Джузеппе Меацца.

Сімоне Індзагі, після розгрому кількаденної давнини (0:3), залучив до стартового складу Павара та Ачербі в лінії оборони, тоді як Дарміан та Аугусто гратимуть на флангах.

Рафаелле Палладіно, у свою чергу, використав із перших хвилин Морено та Понграчича в обороні, тоді як Парізі розташується ліворуч в атаці.

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Аугусто — Тюрам, Л. Мартінес.

Запасні: Дж. Мартінес, Каллігаріс, де Врей, Зелінські, Арнаутович, Корреа, Фраттезі, Асллані, Біссек, Залевські, Таремі.



Фіорентина: де Хеа — Морено, Понграчич, Раньєрі, Госенс — Річардсон, Мандрагора — Додо, Бельтран, Парізі — Кін.