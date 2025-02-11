Італія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 10 лютого 2025 року.

Інтер взяв реванш у Фіорентини за поразку в матчі перенесеного 15-го туру Серії А. Тиждень тому міланці поступились 0:3, а згодом перемогли "фіалок" 2:1.

Інтер з 54 заліковими балами іде другим у турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Фіорентина із 42 очками перебуває на шостій сходинці.

Огляд матчу:

Інтер — Фіорентина 2:1

Голи: Понграчич, 28 (авт.), Арнаутович, 52 — Мандрагора, 44 (пен.)



Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (Залевські, 65) — Дарміан, Барелла, Чалханоглу (Зелінські, 46), Мхітарян (Фраттезі, 64), Аугусто — Тюрам (Арнаутович, 28, Таремі, 77), Л. Мартінес.



Фіорентина: де Хеа — Морено (Фаджолі, 66), Понграчич, Раньєрі, Госенс — Річардсон (Катальді, 62), Мандрагора (Гудмундссон, 80) — Додо, Бельтран (Дзаніоло, 66), Парізі (Фолоруншо, 62) — Кін.



Попередження: Мхітарян, Залевські, Барелла — Річардсон, Кін