Італія

Тренер відреагував на перемогу в матчі Серії А.

Сімоне Індзагі, головний тренер Інтера, прокоментував перемогу над Фіорентиною (2:1) в матчі Серії А.

"Ми виграли важливий матч. Уболівальники також підтримали нас у цьому складному випробуванні.

В останні дні ми постаралися відновитись, працювати і не звертати уваги на те, що про нас говорили. Хлопці надали мені рішучості. Було непросто, бо Фіорентина боронилася низько, а в четвер вони сенсаційно покарали нас.

Ми пройшли чудовий шлях. У нас був визначний виступ у Лізі чемпіонів. У чемпіонаті ми йдемо добре, як інші команди. Сьогодні ми провели чудовий матч, статистика це підтверджує. Команда зберігала ясність розуму, попри тяжку поразку", – сказав Індзагі в інтерв'ю DAZN.

Нагадаємо, Інтер перервав переможну серію команди Раффаеле Палладіно.