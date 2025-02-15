Італія

Сенсаційна новина з Італії.

Один із лідерів Мілана Тео Ернандес залишить клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, чинний контракт 27-річного француза розрахований до 30 червня 2026 року, а переговори між клубом та гравцем про нову угоду зайшли в глухий кут. Керівництво "россонері" не бажає задовольняти фінансові вимоги захисника через якість його гри в цьому сезоні.

Зазначається, що в січні цього року керівництво Мілана прийняло пропозицію Комо щодо трансферу Ернандеса в розмірі 50 мільйонів євро, підтвердивши, що 27-річний футболіст більше не є недоторканним. Однак угода не відбулася через відмову самого гравця здійснювати перехід.

Цього сезону Тео Ернандес відіграв за Мілан 32 матчі, забив чотири голи та віддав п'ять результативних передач.