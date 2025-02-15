Італія

Ексгравець Ювентуса прокоментував роботу нинішнього головного тренера.

Колишній італійський центральний захисник Леонардо Бонуччі влітку минулого року завершив професійну кар’єру та наразі працює на посаді асистента головного тренера в збірній Італії серед юнаків віком до 20 років.

Напередодні Derby d'Italia поміж його колишнім клубами, туринським Ювентусом та міланським Інтером, у рамках Серії A тепер уже 37-річний тренер прокоментував враження від виступів "Старої Синьйори" в цьому сезоні.

"Я бачу гарне майбутнє для Тіаго Мотти в якості головного тренера. Він добре розуміє футбол, як мало хто в світі його розуміє, і він точно знає, у якому напрямку хоче рухатись.

Труднощі — це частина процесу, довіртесь йому, він знає, як це подолати.

Ювентус? Це все моє життя. Це почалось відтоді, як я вперше торкнувся м'яча в дитинстві, і це все ще продовжує бути моїм життям навіть тоді, коли я перестав грати.

Дербі проти Інтера? Цей Інтер можна перемогти", — заявив колишній італійський виконавець.

Матч Ювентус — Інтер відбудеться 16 лютого, о 16:00.