Італія

Підопічні Давіде Ніколи відібрали очки в третьої команди Серії А.

На Джевісс Стедіум у Бергамо відбувся матч 25-го туру італійської Серії А-2024/25, в якому Аталанті протистояв Кальярі.

Господарі поля виглядали краще за гостей протягом поєдинку, але жодному з колективів так і не вдалося відкрити рахунок. Для "нерадзуррі" це четвертий поспіль матч турніру, в якому вони не досягли звитяги.

Аталанта з 51-м заліковим балом іде третьою в турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Кальярі з 25-ма очками перебуває на 13-й сходинці.

Аталанта — Кальярі 0:0

Аталанта: Карнезеккі — Толой, Гін, Пош — Куадрадо (Палестра, 56), Сулемана (де Рон, 74), Пашалич, Руджері — Самарджич (Де Кетеларе, 46), Брешіаніні (Едерсон, 67) — Ретегі (Влахович, 56)

Кальярі: Капріле — Дзаппа, Міна, Луперто, Ауджелло — Дзортеа, Адопо, Дейола (Марін, 79), Фелічі (Коман, 66) — Макумбу — Пікколі (Паволетті, 90+1)

Попередження: Гін — Коман