Італія

Півзахисник Фіорентини прокоментував перебування поза межами поля.

Італійський центральний півзахисник Фіорентини Едоардо Бове в перший день грудня минулого року під час домашнього матчу Серії A проти міланського Інтера знепритомнів прямо на футбольному полі.

Пізніше стало відомо, що це сталось через проблеми із серцем футболіста, після чого він погодився встановити дефібрилятор, що зробило неможливим його подальші виступи в "елітному" дивізіоні Італії через норми регламенту.

Напередодні Бове став запрошеним гостем на відому італійському музичному фестивалі Сан-Ремо та мав можливість розповісти, що відчуває футболіст, коли не може повернутись до улюбленої справи.

"Я переживаю цей виклик із його злетами і падіннями. Без футболу я відчуваю, що мені чогось не вистачає, як голосу для співака.

Це як людина, яка втрачає велику любов і переживає велику втрату. Це важко, тому що в цей момент я відчуваю себе неповноцінним, трохи порожнім, ніби чогось не вистачає.

Я знаю, що потрібен час, мені допомагають розпочати процес аналізу над собою, пережити певні емоції, які я відчував. Це процес, який змушує мене почуватися погано, але я знаю, що це допоможе мені в майбутньому.

Любов, якою поділились зі мною оточуючі, допомогла мені зрозуміти всю серйозність ситуації. Я прокинувся в лікарні, нічого не пам'ятаючи, і тільки побачивши реакцію моєї сім'ї, друзів, а також звичайних людей, яких я зустрів, я зрозуміла, наскільки сильним був страх утратити мене.

Цей страх був дуже важливим. На мою думку, я вважаю, що мені дуже пощастило, що все сталось у потрібний час, у потрібному місці — за 13 хвилин я опинився в лікарні, але, на жаль, я отримав багато свідчень про людей, яким в подібних епізодах не пощастило.

Я хотів би підкреслити, наскільки важливою була перша допомога в моєму випадку, і це головна причина, чому я сьогодні тут. Мій випадок дав мені зрозуміти, наскільки тонкою є межа між життям і смертю, і наскільки ми залежимо від тих, хто нас оточує, навіть незнайомих людей.

Я щиро вдячний, що все це сталось зі мною саме таким чином, але я хочу бути поруч з усіма людьми, які втратили близьких саме з цієї причини.

Я хотів сказати вам, що в боротьбі з усім цим близькість, яку ви мені подарували, дуже допомогла мені, і, на жаль, не всі мають таку підтримку для подолання життєвих перешкод. Мої думки з ними", — заявив італійський виконавець.

Нагадаємо, що Бове є вихованцем Роми, якій досі належить його контракт відповідно до орендної угоди з Фіорентиною.