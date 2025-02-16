Італія

Італійський маестро.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні набрав 600 очок з італійським клубом в матчах вищого дивізіону Італії. Про це повідомляє Opta Sports.

За інформацією джерела, першим тренером в історії італійської Серії А, який набрав 600+ очок з однією командою, був Массіміліано Аллегрі, який очолював туринський Ювентус. На чолі "зебр" Аллегрі набрав 663 пункти.

Гасперіні очолив Аталанту в червні 2016 року. За свою кар'єру італійський фахівець також тренував Кротоне, Дженоа, Інтер та Палермо.

Після 25 зіграних турів Аталанта розташовується на третьому рядку в турнірній таблиці італійської Серії А, набравши 51 пункт.