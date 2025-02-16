Італія

Результати матчів Серії А.

Завершилось два матчі 25-го туру Серії А: Монца — Лечче, Удінезе — Емполі.

Монца та Лечче не забивали голів та по завершенню поєдинку задовольняються одним набраним балом.

Монца — Лечче 0:0

Монца: Тураті — Д'Амброзіо (Брорссон, 79), Іццо, Карбоні — Перейра, Урбанські (Мартінс, 90), Б'янко, Кір'якопулос — Мота (Капрарі, 65), Куррія (Дзеролі, 65) — Ганвула (Кейта Діао, 79)

Лечче: Фальконе — Жан, Гільбер (Вейга, 76), Баскіротто, Галло — Гельгасон (Ндрі, 89), П'єрре (Рамадані, 69), Кулібалі — П'єротті (Ребич, 89), Крстович, Моренте

Попередження: Іццо, Перейра — П'єротті, Рамадані

Паралельно Удінезе розгромив Емполі — 3:0. Віктор Коваленко з'явився на полі у другому таймі та не допоміг гостям уникнути розгромної поразки.

Удінезе — Емполі 3:0

Голи: Еккеленкамп, 19, 65, Товен, 90

Удінезе: Сава — Ехізібує (Модешту, 74), Бійол, Соле, Камара — Атта (Паєро, 64), Ловрич (Пафунді, 81), Карлстрем, Еккеленкамп (Санчес, 74) — Товен, Лукка (Браво, 81)

Емполі: Перісан — Де Шильйо, Гоглічідзе, Пеццелла — Г'ясі (Журковські, 75), Гендерсон (Конате, 85), Грассі, Какаче (Коваленко, 85) — Куаме, Малех (Самбія, 75) — Коломбо (Еспозіто, 62