Англія

Єгиптянин продовжує запалювати у цьому сезоні.

Вінгер Ліверпуля Мо Салах відзначився забитим голом в матчі 25-го туру АПЛ проти Вулвергемптона. Станом на 85 хвилину рахунок 2:1 на користь Ліверпуля.

Для Салаха цей гол став 101-м на Енфілді в рамках АПЛ. Єгиптянин зрівнявся з Вейном Руні, який на Олд Траффорд в рамках АПЛ забив стільки ж голів.

Тільки Тьєррі Анрі (114 на Хайбері) та Серхіо Агуеро (106 на стадіоні Етіхад) забили більше голів на одному стадіоні в історії АПЛ.

Онлайн-трансляція матчу Ліверпуль — Вулвз проходить на Football.ua.