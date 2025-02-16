Єгиптянин продовжує запалювати у цьому сезоні.
Салах, getty images
16 лютого 2025, 17:47
Вінгер Ліверпуля Мо Салах відзначився забитим голом в матчі 25-го туру АПЛ проти Вулвергемптона. Станом на 85 хвилину рахунок 2:1 на користь Ліверпуля.
Для Салаха цей гол став 101-м на Енфілді в рамках АПЛ. Єгиптянин зрівнявся з Вейном Руні, який на Олд Траффорд в рамках АПЛ забив стільки ж голів.
Тільки Тьєррі Анрі (114 на Хайбері) та Серхіо Агуеро (106 на стадіоні Етіхад) забили більше голів на одному стадіоні в історії АПЛ.
Онлайн-трансляція матчу Ліверпуль — Вулвз проходить на Football.ua.