Італія

Свій єдиний у матчі гол "джаллороссі" забили після вилучення з боку "джаллоблу".

На Cтадіо Енніо Тардіні відбувся матч 25-го туру італійської Серії А-2024/25, в якому Парма приймала Рому.

У першому таймі зустрічі Матіас Суле уразив ворота господарів поля з штрафного незадовго після вилучення Джованні Леоні. На тлі чисельної переваги гості володіли ініціативою й у другій половині поєдинку, але так і не зуміли збільшити рахунок на табло.

Парма з 20-ма очками йде 18-ю в турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Рома з 37-ма заліковими балами перебуває на дев'ятій сходинці.

Парма — Рома 0:1

Гол: Суле, 33

Парма: Судзукі — Дельпрато, Вольякко (Левік, 66), Леоні, Валері — Кейта (Алмквіст, 46), Бернабе (Ондрейка, 77) — Ман (Болоґг, 35), Зом, Канчельєрі (Камара, 66) — Бонні

Рома: Свілар — Челік, Манчіні (Нельссон, 46), Ндіка — Салемакерс (Бальданці, 65), Гурна-Дуат (Пізіллі, 81), Паредес, Коне (Пеллегріні, 46), Салах-Еддін (Анхеліньйо, 77) — Суле, Шомуродов

Попередження: Болоґг, Алмквіст — Суле, Пеллегріні, Гурна-Дуат

Вилучення: Леоні, 31