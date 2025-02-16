Італія

"Фіалки" провели не найкращий матч.

В рамках 25-го туру Серії А Фіорентина приймала Комо, яке напередодні програло три матчі поспіль в чемпіонаті.

Втім, сьогодні успіх був на стороні команди Фабрегаса. Голи Діао та Паса зробили результат та допомогли Комо взяти три очки на полі фаворита.

Фіорентина залишилась на шостому місці. Комо підіймається на 13-ту сходинку.

Фіорентина — Комо 0:2

Голи: Діао, 41, Пас, 66

Фіорентина: де Хеа — Додо, Понграчич, Раньєрі, Госенс (Парізі, 70) — Катальді (Кольпані, 55), Мандрагора (Річардсон, 70) — Дзаніоло (Гудмундссон, 55), Фаджолі, Фолоруншо — Бельтран

Комо: Бюте — Смолчич, Гольданіга, Доссена (Кемпф, 70), Вальє — Какере, Перроне (Дувікас, 70), Да Кунья — Стрефецца, Діао, Пас

Попередження: Госенс, Фолоруншо — Гольданіг