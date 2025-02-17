Португальці чудово ладнають на полі і за його межами.
Рафаель Леау, getty images
17 лютого 2025, 00:25
Нападник Жоау Феліш, який виступає за Мілан на правах оренди з Челсі, висловився про Рафаеля Леау.
З початку лютого товариші по збірній Португалії разом виступають за "россонері". Оренда Феліша розрахована до кінця сезону.
"Ми з Леау відмінно ладнаємо на полі та за його межами. Мені подобається грати з ним, тому що він відкриває переді мною безліч можливостей. Наприклад, якщо я під тиском, він завжди відкривається для пасу. Мені комфортно грати поруч із ним", — наводять італійські ЗМІ слова Жоау.
В активі Феліша один забитий м'яч у чотирьох поєдинках за Мілан. З чуток, у клубі всерйоз замислюються про викуп форварда у Челсі.
Раніше повідомлялося, що Тео Ернандес хоче залишитися в Мілані.