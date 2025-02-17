Італія

Форвард Ювентуса прокоментував перемогу над Інтером.

Напередодні Туринський Ювентус у двадцять п’ятому турі італійської Серії A здолав міланський Інтер на власному полі.

Ювентус — Інтер 1:0 Відео гола та огляд матчу Серії А

Після завершення гри нападник "Старої Синьйори" Франсішку Консейсан прокоментував виступ власної команди.

"Важлива перемога, одна з багатьох, які ми ще маємо здобути в цьому сезоні. Ми повинні продовжувати, тому що в цьому клубі ви повинні вигравати кожну гру.

Сьогодні ми зробили свою роботу. Ми знаємо про важливість цих матчів для вболівальників, але також і самі її відчуваємо. Ми можемо робити більше, аніж від нас очікують, і сьогодні ми це довели. Тепер повинні продовжувати в тому ж дусі", — заявив португальський виконавець.

У наступному турі туринський Ювентус гостюватиме у сардинського Кальярі.