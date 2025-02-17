Італія

Керманич Інтера прокоментував поразку від Ювентуса.

Міланський Інтер напередодні в двадцять п’ятому турі італійської Серії A поступився туринському Ювентусу на полі суперників.

Ювентус — Інтер 1:0 Відео гола та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "змій" Сімоне Індзагі прокоментував виступ власної команди.

"Є великий жаль та розчарування через цю поразку, але хлопці зіграли чудовий матч. Ми повинні були забивати свої голи та завершити перший тайм із перевагою за рахунком.

До другої половини гри ми підійшли не так, як до першої, голом Консейсана нас за це покарали. Ми не повинні робити аж надто собі докоряти, але того, що ми робимо на даний момент, недостатньо.

У другому таймі ми грали не так, як у першому. Ми знали, що Ювентус буде нарощувати темп. Проте ми не були такими ж рухливими, як у першому таймі. Ми були близькі до того, щоб забити в моменті Залевські, тоді б було 1:0 на нашу користь.

Ми програли дві останні гри на виїзді, але ця гра відрізняється від тієї, що була у Флоренції. Ми повинні підвищувати передачу, особливо в прямих зіткненнях проти конкурентів.

Ми повинні були діяти краще в атаці, але натомість помилились у вирішальній ситуації в цій грі. За дев'ять років, які я приїжджаю сюди, до Турину, у моїх команд ніколи не було стільки моментів. Поразка завдає болю, ми дуже хотіли перемогти, але всі шляхи до чемпіонства ще відкрито. Ми повинні тільки змінити власний темп.

Наполі? Це буде важлива гра, як і сьогоднішня, але є й інші. Нам потрібно буде зіграти краще, аніж ми зробили це сьогодні", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі міланський Інтер прийматиме генуезький Дженоа.