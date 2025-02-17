Півзахисник Ювентуса прокоментував перемогу над Інтером.
Кефрен Тюрам, Getty Images
17 лютого 2025, 10:53
У двадцять п’ятому турі італійської Серії A напередодні туринський Ювентус здолав міланський Інтер на власному полі.
Ювентус — Інтер 1:0 Відео гола та огляд матчу Серії А
Після завершення гри півзахисник "Старої Синьйори" Кефрен Тюрам прокоментував виступ власної команди.
"Ми щасливі, що здобули ще одну перемогу. Вона була важливою, тому що ми грали проти великої команди, і це додасть нам упевненості в наступних іграх.
Сьогодні я грав у більш захисній позиції. Ми команда, і тому ми повинні розуміти, які партнери грають разом із нами: сьогодні поруч зі мною були два більш атакуючі гравці, тому я залишався більше в обороні. Це логічно.
Гра проти Маркуса? Це було дуже приємно, немов гра на подвір’ї в дитинстві. Це була моя мрія — зіграти проти Маркуса.
Його щиколотка ще трохи болить, тому, я думаю, що саме через це він сьогодні не вийшов на поле одразу.
Батько Ліліан? Він точно хвилювався більше, аніж ми на полі", — заявив французький виконавець.
У наступному турі туринський Ювентус гостюватиме у сардинського Кальярі.