Італія

Півзахисник Ювентуса прокоментував перемогу над Інтером.

У двадцять п’ятому турі італійської Серії A напередодні туринський Ювентус здолав міланський Інтер на власному полі.

Ювентус — Інтер 1:0 Відео гола та огляд матчу Серії А

Після завершення гри півзахисник "Старої Синьйори" Кефрен Тюрам прокоментував виступ власної команди.

"Ми щасливі, що здобули ще одну перемогу. Вона була важливою, тому що ми грали проти великої команди, і це додасть нам упевненості в наступних іграх.

Сьогодні я грав у більш захисній позиції. Ми команда, і тому ми повинні розуміти, які партнери грають разом із нами: сьогодні поруч зі мною були два більш атакуючі гравці, тому я залишався більше в обороні. Це логічно.

Гра проти Маркуса? Це було дуже приємно, немов гра на подвір’ї в дитинстві. Це була моя мрія — зіграти проти Маркуса.

Його щиколотка ще трохи болить, тому, я думаю, що саме через це він сьогодні не вийшов на поле одразу.

Батько Ліліан? Він точно хвилювався більше, аніж ми на полі", — заявив французький виконавець.

У наступному турі туринський Ювентус гостюватиме у сардинського Кальярі.