Італія

Англійський центрбек планує продовжувати виступи за "россонері".

У зимове трансферне вікно центрального захисника Мілана Фікайо Томорі пов'язували з потенційним переходом до лондонського Тоттенгема.

Утім, сам 27-річний англієць заявив, що ніколи не збирався залишати табір "россонері".

"Я ніколи не планував йти з Мілану — все дуже ясно і просто. Я просто щасливий бути в цьому клубі, і поки вони хочуть мене тут, я прагну тут залишитися якомога довше", — цитує слова Томорі журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Фікайо Томорі провів за Мілан 25 матчів у всіх турнірах, в яких він віддав одну результативну передачу та заробив п'ять попереджень. Його контракт із "россонері" спливає влітку 2027 року.