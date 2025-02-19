Італія

"Червоно-сині" задоволені поточною орендою 25-річного італійця.

Центральний півзахисник Мілана Томмазо Побега минулого літа перейшов до Болоньї на правах оренди, проте існує висока ймовірність, що гравець залишиться на Ренато Даль'Ара.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, у таборі Болоньї дуже задоволені орендною угодою 25-річного італійця, тому предметно почали оцінювати ймовірність та можливість його підписання на постійній основі.

За інформацією джерела, "червоно-сині" можуть активувати пункт про повноцінний викуп Побеги за 12 мільйонів євро, який прописаний в угоді з Міланом. Болонья остаточно визначиться з майбутнім Побеги в період з квітня по травень.

У поточному сезоні Томмазо Побега провів за Болонью 18 матчів у всіх турнірах (1160 хвилин), в яких він забив 4 голи та віддав 2 асисти.