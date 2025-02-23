Італія

Капітан "нерадзуррі" в черговий раз вписав своє ім'я в історію міланського клубу.

Нападник міланського Інтера Лаутаро Мартінес відзначився переможним голом у матчі 26-го туру італійської Серії А з Дженоа (1:0).

За інформацією статистичного порталу Opta, це десятий гол футболіста в поточному сезоні чемпіонату Італії. Нападник став першим легіонером в історії Інтера, який забив мінімум десять голів у шести різних сезонах Серії А.

Цього сезону Лаутаро Мартінес відіграв за Інтер 35 матчів, забив 16 голів та віддав 6 результативних передач.