Італія

Долю поєдинку вирішило взяття воріт у компенсований час.

У рамках 26-го туру італійської Серії А-2024/25 Верона приймала Фіорентину на Стадіо Маркантоніо Бентегоді.

Протягом першого тайму зустрічі командам не вдалося відкрити рахунок. Поєдинок ішов до нічийного результату, але в компенсований час Антуан Бернед відзначився дебютним голом за "джаллоблу", принісши їм звитягу.

Верона з 26-ма очками йде 14-ю в турнірній таблиці чемпіонату Італії, а Фіорентина з 42-ма заліковими балами перебуває на шостій сходинці.

Верона — Фіорентина 1:0

Гол: Бернед, 90+5

Верона: Монтіпо — Давідович, Коппола, Валентіні — Фараоні (Оєгоке, 77), Ньяссе, Дуда, Чачуа — Роша Лівраменто (Бернед, 71), Суслов — Сарр (Москера, 77)

Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі (Марі, 73), Парізі — Мандрагора (Річардсон, 67), Катальді — Дзаніоло (Капріні, 84), Бельтран, Фолоруншо (Ндур, 72) — Кін (Фаджолі, 67)

Попередження: Дуда, Оєгоке — Фолоруншо, Річардсон, Катальді