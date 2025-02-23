Італія

Впевнена виїзна звитяга команди Джан П'єро Гасперіні.

На Стадіо Карло Кастеллані відбувся матч 26-го туру італійської Серії А-2024/25, в якому Емполі приймав Аталанту.

Гості сформували комфортну для себе перевагу в три голи ще в першому таймі. Спочатку Еммануель Г'ясі уразив власні ворота, після чого Матео Ретегі й Адемола Лукман збільшили перевагу "нерадзуррі". Останній по перерві відзначився вдруге, оформивши дубль, а Давіде Дзаппакоста пізніше поставив у поєдинку крапку.

Емполі з 21-м заліковим балом іде 18-м у турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Аталанта з 54-ма очками перебуває на третій сходинці.

Емполі — Аталанта 0:5

Голи: Г'ясі, 27 (авт.), Ретегі, 34, Лукман, 43, 55, Дзаппакоста, 74

Емполі: Перізан — Де Шильйо, Гоглічідзе, Какаче — Г'ясі (Самбія, 57), Грассі (Журковські, 72), Гендерсон, Пеццелла — Еспозіто (Кампаньєлло, 72), Малех (Коваленко, 83) — Куаме (Коломбо, 58)

Аталанта: Карнезеккі — Пош, Джимсіті (Толой, 63), Колашинац — Белланова, Пашалич (Брешіаніні, 76), де Рон, Дзаппакоста (Руджері, 86) — Лукман (Куадрадо, 76), Де Кетеларе (Едерсон, 63) — Ретегі

Попередження: Карнезеккі