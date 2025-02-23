Завершився матч чемпіонату Італії.
Кальярі - Ювентус, Getty Images
23 лютого 2025, 23:41
У рамках 26-го туру італійської Серії А Кальярі приймав Ювентус. Колектив Тіаго Мотти зумів здолати господарів завдяки голу від Влаховича на 12-й хвилині гри.
Таким чином, туринський клуб повернувся на четверту сходинку в турнірній таблиці.
Кальярі — Ювентус 0:1
Гол: Влахович, 12
Кальярі: Капріле — Дзаппа, Міна, Луперто, Ауджелло — Дзортеа (Віола, 70), Адопо (Марін, 70), Макумбу (Паволетті, 86), Дейола (Коман, 58), Фелічі (Лувумбу, 46) — Пікколі
Ювентус: Ді Грегоріо — Веа, Гатті, Келлі, Камб'язо (Рухі, 73) — Копмейнерс (Луїс, 62), Локателлі (Тюрам, 73) — Консейсан (Коло Муані, 62), Маккенні, Їлдиз — Влахович
Попередження: Веа.