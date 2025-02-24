Італія

Клуб із Флоренції зазнав трьох поспіль поразок у Серії А.

Раффаеле Палладіно може втратити посаду головного тренера Фіорентини в разі невдач у найближчих матчах, передає журналіст Ніколо Скіра.

Вчора, 23 лютого, колектив із Флоренції на виїзді поступився Вероні через гол у компенсований час. Таким чином Фіорентина вперше з листопада 2023 року зазнала трьох поспіль поразок у чемпіонаті Італії.

Скіра повідомляє, що матчі проти Лечче, Панатінаїкоса (Ліга конференцій), Наполі та Ювентуса — вирішальні для 40-річного італійця. Палладіно очолив Фіорентину на початку сезону-2024/25.

Зараз команда йде шостою в турнірній таблиці Серії А, маючи 42 залікових бали після 26-ти зіграних поєдинків. Клуб із Флоренції вилетів із 1/8 фіналу Кубка Італії в грудні, але перебуває на тому ж етапі ЛК.