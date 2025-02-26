Італія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Кубка Італії, що відбувся 25 лютого 2025 року.

Міланський Інтер напередодні на власному полі обіграв римський Лаціо в рамках чвертьфіналу Кубка Італії.

Команда Сімоне Індзагі цього разу продемонструвала відмінну реалізацію гольових моментів, яких у неї загалом було обмаль та значно менше, аніж у суперників, однак саме "змії" відзначались голами наприкінці обох таймів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Лаціо у чвертьфіналі Кубка Італії-2024/25:

Інтер — Лаціо 2:0

Голи: Арнаутович, 39, Чалханоглу, 77 (пен.)

Інтер: Дж. Мартінес — Павар, де Врей, Біссек — Дарміан, Фраттезі (Барелла, 84), Асллані (Чалханоглу, 64), Зелінські, Дімарко (Бастоні, 64) — Таремі, Арнаутович (Корреа, 64).

Лаціо: Мандас — Лаццарі, Жиго, Романьйолі (Хіла, 46), Лука Пеллегріні (Тавареш, 61) — Гендузі, Ровелла — Ісаксен (Ібрагімович, 78), Діа, Дзакканьї — Чауна (Нослін, 61).

Попередження: Асллані, Думфріс — Пеллегріні, Ісаксен, Жиго