Італія

Керманич Інтера прокоментував кубкову перемогу над Лаціо.

Напередодні міланський Інтер у чвертьфінальному матчі Кубка Італії обіграв римський Лаціо на власному полі.

Інтер — Лаціо 2:0 Відео голів та огляд матчу Кубка Італії

Після завершення гри головний тренер "змій" Сімоне Індзагі прокоментував виступ власної команди.

"Я вважаю, що ми зіграли чудовий матч проти дуже хорошої команди. У першому таймі ми страждали, але не опустили руки, а потім нам удалось відкрити рахунок завдяки чудовому голу Арнаутовича.

У другому таймі ми грали краще. Я пишаюсь цими хлопцями, які віддають усе за цю футболку.

Мілан? Ми подумаємо про це в квітні, зараз у нас буде й без того багато важких ігор, ми постійно гратимемо на виїзді, і у нас немає в складі Карлоса Аугусто й Ніколи Залевські. Дарміан також травмувався сьогодні.

Але ми повинні рухатись уперед, гра за грою. Ми знаємо, що на нас чекає. Сьогодні у я отримав багато відповідей на важливі питання. У мене є гравці, які не в найкращій формі, але сьогодні вони не поступались суперникам. У Фраттезі та Таремі були певні проблеми, але вони грали, не змигнувши оком, щоб допомогти команді. Вони не відступили.

Гол Арнаутовича? Сьогодні вранці ми працювали над підбираннями, і ми знаємо про його навички удару, він чекав на м’яч у тій зоні навмисно.

Мартінес? Він відмінний воротар, минулого року він провів чудовий сезон з Дженоа. Але "першим номером" наразі є Зоммер, який проводить чудовий сезон. Ми знали, що Мартінес гратиме в Кубку Італії, тому я не хвилювався за нього, я знав, що він впорається: він серйозний хлопець, який чудово освоївся і добре працює", — заявив італійський фахівець.

У наступному раунді на Інтер очікує міланське дербі проти Мілана.