Італія

Еліа Капріле потрібен одразу кільком клубам Серії А.

Голкіпер Наполі Еліа Капріле, орендований Кальярі, опинився в сферах інтересів Аталанти й Мілана, передає журналіст Ніколо Скіра.

На початку січня Наполі здійснив орендний обмін голкіперами з Кальярі. Склад "россоблу" поповнив Капріле, тоді як до "адзуррі" перебрався Сімоне Скуффет.

Аталанта й Мілан цікавляться 23-річним Еліа, контракт якого з неаполітанцями розраховано до кінця червня 2028 року. Однак, клуб із Сардинії має право викупу гравця (8 млн євро) і планує скористатися ним у кінці сезону.

На рахунку Капріле вісім пропущених голів у семи матчах (один "сухий") за Кальярі, а також чотири пропущених у шести поєдинках у всіх турнірах (чотири "сухих") за Наполі в ході поточної кампанії.