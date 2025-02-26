Італія

Спеціаліст хоче працювати в себе на батьківщині.

Вальтер Маццаррі не прийняв щедру пропозицію з боку іранського Естеґлала, передає Ніколо Скіра.

За даними журналіста, 63-річний італієць хоче отримати посаду в рідному для себе чемпіонаті. Із листопада 2023 року до лютого 2024-го він вдруге в кар'єрі очолював Наполі.

Клуб із Тегерана тим часом оголосив про призначення Міодрага Божовича. Контракт із 56-річним чорногорцем розраховано до кінця червня 2025 року.

Окрім Наполі, з яким під час першого свого періоду в клубі виграв Кубок Італії-2011/12, Маццаррі працював із Кальярі, Торіно, Вотфордом, Інтером, Сампдорією, Реджиною, Ліворно, Пістоєзе й Ачиреале.