Італія

Іспанець хотів грати під керівництвом Фонсеки.

Іспанський нападник Альваро Мората назвав причину зимового трансферу з італійського Мілана в турецький Галатасарай посеред сезону-2024/2025. Його слова наводить Marca.

“Я з самого початку прагнув грати за »Мілан" виключно під керівництвом Паулу Фонсеки. З його звільненням усе втратило свою значимість. Я більше не відчував себе комфортно в клубі”, — заявив Мората.

Нагадаємо, Альваро Мората підписав орендну угоду з турецьким клубом до 20 січня 2026 року. У контракті передбачена опція продовження оренди до кінця 2026 року, а також можливість викупу його контракту за наявності відповідного бажання.

У поточному сезоні нападник узяв участь у 25 матчах Мілана у всіх турнірах, забивши шість голів та зробивши дві результативні передачі. За Галатасарай іспанець відзначився двома голами в чотирьох матчах.