За попередньою інформацією, вона складає 75 мільйонів євро.
Віктор Осімген, Getty Images
26 лютого 2025, 22:22
Майбутнє зіркового форварда Наполі Віктора Осімгена, який цей сезон проводить на правах оренди в Галатасараї, продовжує знаходитися під питанням.
Спортивний директор неаполітанців Джованні Манна підтвердив інформацію, що у нігерійського форварда в контракті прописаний пункт про викуп, тому італійський клуб працює над питанням трансферу 26-річного гравця.
"Це правда, що у контракті Віктора Осімгена є пункт про звільнення.
Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше знайти рішення щодо подальшого майбутнього Віктора, щоб уникнути пізнього переходу, як це сталося минулого літа", — цитує слова Джованні Манни журналіст Фабріціо Романо.
Раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що "знижена" клаусула Віктора Осімгена наразі складає 75 мільйонів євро.