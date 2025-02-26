Італія

За попередньою інформацією, вона складає 75 мільйонів євро.

Майбутнє зіркового форварда Наполі Віктора Осімгена, який цей сезон проводить на правах оренди в Галатасараї, продовжує знаходитися під питанням.

Спортивний директор неаполітанців Джованні Манна підтвердив інформацію, що у нігерійського форварда в контракті прописаний пункт про викуп, тому італійський клуб працює над питанням трансферу 26-річного гравця.

"Це правда, що у контракті Віктора Осімгена є пункт про звільнення.

Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше знайти рішення щодо подальшого майбутнього Віктора, щоб уникнути пізнього переходу, як це сталося минулого літа", — цитує слова Джованні Манни журналіст Фабріціо Романо.

Раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що "знижена" клаусула Віктора Осімгена наразі складає 75 мільйонів євро.