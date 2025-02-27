Італія

Керманич Ювентуса прокоментував виліт із Кубка Італії.

Напередодні туринський Ювентус поступився в серії пенальті на власному полі Емполі в чвертьфіналі Кубка Італії.

Ювентус — Емполі 1:1 (пен. 2:4) Відео голів та огляд матчу Кубка Італії

Після завершення гри головний тренер "Старої Синьйори" Тіаго Мотта прокоментував виступ власних підопічних.

"Немає ніяких пояснень тому, що сталось сьогодні. Це, безумовно, моя відповідальність. Сьогодні мені було соромно бачити, що моя команда грає таким чином. Мені соромно.

Сьогодні не вистачало чогось настільки елементарного, як звичайне ставлення до гри. Мені соромно і неможливо знайти цьому виправдання.

У першому таймі ми 20 разів віддавали м'яч воротареві, а коли пропустили м'яч, то взагалі зупинились. Я прошу вибачення у людей, які були сьогодні на стадіоні. Вони були занадто добрими по відношенню до нашого виступу. Мені соромно за щось подібне, і я сподіваюсь, що мої гравці відчувають те ж саме.

Завжди одна і та ж історія. Ми всі облажались. Сьогодні не вистачало настрою справжньої команди. Сьогодні ніхто не може сказати, що виклався на повну.

Я дуже сподіваюся, що ніхто з гравців сьогодні не допускав собі недооцінки суперників, тому що була дуже важлива для нас гра. Є люди, які багато чого вимагають, нічого не даючи натомість. Це правда, що я ніколи не жалівся на це в інших клубах, тому що ставлення до справи там ніколи не бракувало.

Сьогодні цього не вистачало, а для мене це основна річ у житті. Мені соромно за те, що я побачив від своєї команди. Моя відповідальність, тому що я не доніс важливість цього матчу. Це неприпустимо.

Ставлення. Бажання щось зробити на полі. Наша команда не може дозволити собі створювати дуже мало моментів. Без настрою нічого не вийде ні по життю загалом, ні у футболі зокрема. Я ніколи не бачив раніше, щоб у першому таймі моя команда так грала. Перш ніж критикувати гравців, я критикую себе, тому що я не доніс до них важливість гри на такому рівні.

Публіка була доброю до всіх нас, ми заслуговували набагато більшої зневаги від цих людей на стадіоні. Неправильне ставлення і підхід із боку гравців, які носять футболку Ювентуса — це неприйнятно. Ми абсолютно неправильно поставились гри сьогодні.

Конфлікт у роздягальні? Ні. Жодних конфліктів. Але як ви поясните таке ставлення? Усе мало бути дуже серйозно з нашого боку. Ми були розчаровані вильотом із Ліги чемпіонів, але я бачив, що команда тоді віддавала все на полі.

Сьогодні ми теж мали б бути налаштовані серйозно, але ми не виклались на повну і ми постраждали від цього. Немає ніяких виправдань. Це моя вина як тренера. Це дуже серйозно. Я відчуваю повну відповідальність за те, що побачив на полі", — заявив італійський фахівець.

Емполі в наступному раунді гратиме проти Болоньї.