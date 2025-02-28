Італія

"Россонері" виявляють інтерес до захисника Вулвергемптона.

У Мілані вже роздумують над тим, ким замінити лівого захисника Тео Ернандеса. Француз може покинути лави "россонері" після завершення поточного сезону.

Чинний контракт гравця закінчується наступного року, а домовитися про продовження сторони так і не змогли.

За даними Gazzetta dello Sport, у Мілані вважають 23-річного Раяна Аїта-Нурі потенційною заміною Ернандесу. Алжирець виступає за англійський Вулвергемптон, його трансферна вартість оцінюється фахівцями Transfermarkt у 35 млн євро.

У нинішній кампанії Аїт-Нурі відзначився трьома забитими голами і п'ятьма результативними передачами в 26 матчах за "вовків" у Прем'єр-лізі.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед перемкне увагу на захисника Вулвергемптона на тлі невдачі з Нуну Мендешем.