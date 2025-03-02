Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 2 березня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 27-го туру італійської Серії А-2024/25 Мілан на власному полі зустрінеться з Лаціо.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 2 БЕРЕЗНЯ, 21:45. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАНЛУКА МАНГАНЬЄЛЛО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Недільний ігровий день чергового туру чемпіонату Італії закриють претенденти на місце в зоні виходу до Ліги чемпіонів на наступний сезон. Мілану для повноцінного продовження боротьби за топ-4 турнірної таблиці вкрай необхідно бодай не поступитися Лаціо вдома, тоді як гості в разі здобуття трьох очок у поєднанні з поразкою Ювентуса завтра повернуться на четверту сходинку.

Підопічні Сержіу Консейсана минулого четверга мали реабілітуватися за поразку від Торіно (1:2) в Турині, але ситуація тільки погіршилася. У перенесеному матчі Рафаель Леан повторив досягнення Кака, але це не допомогло "россонері", які перервали свою серію з 18 поєдинків без поразок Болоньї на Стадіо Ренато Даль'Ара в чемпіонаті Італії, поступившись із рахунком 1:2.

Лаціо після втрати очок у виїзному поєдинку з Венецією (0:0) серед тижня гостював в Інтера, намагаючись вибити чинного чемпіона й лідера Серії А з боротьби за Кубок Італії. Колектив Марко Бароні зазнав поразки з рахунком 0:2, дозволивши супернику дістатися півфіналу турніру, де на нього чекає саме Мілан. У двох поспіль матчах "б'янкочелесті" не відзначилися голами вперше з квітня 2024 року.

Статистика останніх десяти протистоянь із Лаціо на Стадіо Джузеппе Меацца в чемпіонаті Італії — на боці Мілана. За цей проміжок часу господарі поля здобули вісім звитяг, одного разу поділивши з гостями очки й в одному випадку зазнавши поразки (різниця забитих-пропущених голів — 19:7). До того ж, наразі востаннє "россонері" поступилися на власному полі ще наприкінці жовтня минулого року (Наполі, 0:2).

За версією букмекерів, Мілан є фаворитом майбутнього протистояння. Так, на перемогу господарів поля пропонується коефіцієнт 2.09, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 3.55. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.55.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — А. Хіменес, Тіав, Павлович, Ернандес — Муса, Фофана — Пулішич, Рейндерс, Леан — С. Хіменес

Лаціо: Мандас — Марушич, Хіла, Жиго, Тавареш — Гендузі, Ровелла — Ісаксен, Діа, Дзакканьї — Чауна

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА