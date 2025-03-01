Італія

Колишній керманич Шахтаря висловився про суддівський скандал навколо його Марселя, провівши паралель з останніми геополітичними подіями.

Напередодні стало відомо про те, що президент Марселя Пабло Лонгорія отримав дискваліфікацію на 15 матчів за звинувачення арбітрів Ліги 1 у "корупції" та погрози "заявитись до Суперліги".

Головний тренер "олімпійців" Роберто Де Дзербі, відомий в Україні за роботою в донецькому Шахтарі до повномасштабного вторгнення рф, прокоментував скандал навколо свого клубу, провівши паралель з російсько-української війною та поточною політикою нового президент США Дональда Трампа.

"Вибачте, що не можу говорити французькою, адже хочу, щоб переклад був максимально точним і ви повністю зрозуміли мою позицію щодо цих суперечок. І це останній раз, коли я коментую суддівство, поки очолюю Марсель. Це справді востаннє. Я дізнався, що судді погрожували, що йому прокололи шини. Якщо це правда, а він сам про це заявив, то цьому варто довіряти. Висловлюю йому та його родині повну солідарність. Футбол має залишатися в межах поля та не виходити за його рамки.

Я на 100% підтверджую все, що сказав після матчу. Я заявив, що вірю в добросовісність арбітрів. На мою думку, суддівство було неупередженим, хоча й були очевидні помилки. Ми програли не лише через них – ми зіграли погано, але суддівські рішення все одно мали вирішальне значення.

На мою думку, це серйозні помилки. Хтось може думати інакше, але це вже їхня справа. Нещодавно я прочитав, що навіть Трамп заявив, ніби росія не вторгалася в Україну. Вибачте, але я був в Україні і знаю, що сталося. Кожен може думати, що завгодно, але у мене є власний погляд на ці події", — цитує слова Роберто Де Дзербі GFFN.