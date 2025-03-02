Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 2 березня, розпочавшись о 19:00.

У рамках 27-го туру італійської Серії А-2024/25 Рома на власному полі зустрінеться з Комо.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 2 БЕРЕЗНЯ, 19:00. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛУКА ПАЙРЕТТО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Сьогодні ввечері окрилений двома поспіль значними успіхами Комо гостюватиме в досі не знаючої смаку поразок у чемпіонаті Італії в 2025 році (6В, 2Н) Роми, яка претендує на місце в зоні виходу до єврокубків на наступний сезон. "Джаллороссі" спробують помститися за грудневу очну зустріч першого кола, коли на Стадіо Джузеппе Сінігалья два голи в компенсований час принесли "б'янкоблу" перемогу (2:0).

Відсутність через травму найкращого бомбардира (13 голів у всіх турнірах) Артема Довбика не завадила колективу Клаудіо Раньєрі з рахунком 4:0 розгромити минулого понеділка Монцу на власному полі. Український нападник усе ж встиг відновитися до наступного протистояння за участі Роми, але до появи одразу в стартовому складі він навряд чи готовий.

Команда ж Сеска Фабрегаса здивувала всіх, впоравшись з одним із претендентів на Скудетто, а саме Наполі, на власному полі (2:1). Три залікових бали Комо принесло п'яте взяття воріт (у Серії А) у виконанні зимового новачка Ассана Діао. Він і Ніко Пас, який теж перебуває в чудовій формі, цілком здатні створити проблеми будь-якому супернику.

Тим не менш, тоді як "джаллороссі" входять до топ-5 найкращих за виступами вдома (25 із 40 наявних очок), "б'янкоблу" за ті ж 13 поєдинків, але на виїзді, набрали лише десять очок (вдома — 18), перебуваючи в п'ятірці найгірших за цим показником у ході поточної кампанії чемпіонату Італії. Досвід і клас, хоч і з другої спроби, все ж мають допомогти Ромі взяти гору над Комо.

За версією букмекерів, Рома є фаворитом майбутнього протистояння. Так, на перемогу господарів поля пропонується коефіцієнт 1.94, тоді як потенційний успіх Комо оцінюється показником 4.15. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.55.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Анхеліньйо — Дібала, Пеллегріні — Шомуродов

Комо: Буте — Смолчич, Гольданіга, Кемпф, Вальє — Какере, Перроне, Да Кунья — Діао, Пас, Стрефецца

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