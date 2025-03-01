Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 1 березня 2025 року.
Наполі - Інтер, Getty Images
01 березня 2025, 21:59
Гол Біллінга врятував Наполі від поразки в матчі з Інтером. Неаполітанський клуб продовжує боротьбу за чемпіонство!
Огляд матчу:
Наполі — Інтер 1:1
Голи: Біллінг, 87 - Дімарко, 22
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно — Політано (Нгонге, 83), Гілмор (Біллінг, 79), Лоботка, Мактоміней, Спінаццола (Олівера, 83) — Лукаку, Распадорі (Окафор, 77)
Інтер: Мартінес — Біссек, Ачербі, Бастоні (де Врей, 80) — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Зелінські, 51), Мхітарян (Фраттезі, 80), Дімарко (Павар, 51) — Тюрам (Корреа, 65), Мартінес.