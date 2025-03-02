Італія

Нічия лідерів чемпіонату Італії.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі висловився після матчу 27-го туру італійської Серії А з Наполі (1:1). Його слова наводить Football Italia.

"Матч вийшов складним. Перший тайм був рівним, але після перерви у нас виникли проблеми, Наполі відкинув нас назад. Але давайте не забувати, що нам протистояв суперник, який грає різко і зараз набагато свіжіший, ніж ми. Як би там не було, в епізоді з голом ми мали зіграти краще.

Ми втратили Дімарко через м'язову проблему і були змушені перевести Думфріса на лівий фланг. Хлопці віддали всі сили, і слід враховувати, що у вівторок ввечері ми грали у чвертьфіналі Кубка Італії.

Ми продовжуємо рухатися вперед. У нас дуже збалансований чемпіонат, за перемогу в якому борються сильні команди. Наполі, Аталанта, Ювентус, Лаціо — всі вони проводять чудовий сезон.

У матчах із ними потрібно грати ідеально, але нам це не вдається. Не можна було дозволяти Лоботці проникнути в наш штрафний, але цілком природно, що останні 15 хвилин будуть особливо складними, коли ти проводиш понад 40 матчів за сезон", — сказав Індзагі.