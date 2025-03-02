Італія

Італієць похвалив бельгійського форварда.

Керманич Наполі Антоніо Конте відзначив гру нападника Ромелу Лукаку в поєдинку з міланським Інтером.

Центральний матч 27-го туру Серії А завершився внічию — 1:1. Неаполітанці уникли поразки на 87-й хвилині. Лукаку не відзначився результативними діями, але, за словами тренера господарів поля, був винятково корисним.

"Думаю, це була найкраща гра Ромелу з моменту його приходу в Наполі. Якщо він домінує, то домінує і вся команда. У цьому сезоні у нього були невеликі проблеми, але сьогодні він був дуже хороший в атаці", — сказав Конте.

Наполі, як і раніше, посідає другу сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від Інтера на одне очко.

На Football.ua доступний огляд матча Наполі — Інтер.