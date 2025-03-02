Італієць похвалив бельгійського форварда.
Ромелу Лукаку, Getty Images
02 березня 2025, 00:25
Керманич Наполі Антоніо Конте відзначив гру нападника Ромелу Лукаку в поєдинку з міланським Інтером.
Центральний матч 27-го туру Серії А завершився внічию — 1:1. Неаполітанці уникли поразки на 87-й хвилині. Лукаку не відзначився результативними діями, але, за словами тренера господарів поля, був винятково корисним.
"Думаю, це була найкраща гра Ромелу з моменту його приходу в Наполі. Якщо він домінує, то домінує і вся команда. У цьому сезоні у нього були невеликі проблеми, але сьогодні він був дуже хороший в атаці", — сказав Конте.
Наполі, як і раніше, посідає другу сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від Інтера на одне очко.
На Football.ua доступний огляд матча Наполі — Інтер.