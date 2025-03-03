Італія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 2 березня 2025 року.

Мілан у домашньому матчі двадцять сьомого туру італійської Серії A поступився римському Лаціо — 1:2.

Команда Сержіу Консейсана знову пропустила першою, після чого знову залишилась у меншості через необачні дії власного захисника, але зрештою знайшла в собі сили, аби відігратись наприкінці зустрічі.

Проте фінальне слово в цій грі залишив за собою головний арбітр призначенням суперечливого пенальті у ворота "россонері" наприкінці компенсованого часу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Лаціо у рамках 27 туру Серії А-2024/25:

Мілан — Лаціо 1:2

Голи: Чуквезе, 85 — Дзакканьї, 28, Педро, 90+8 (пен.)

Мілан: Меньян — А. Хіменес (Вокер, 46), Габбія (Йович, 83), Павлович, Ернандес — Муса (Феліш, 37), Фофана (Тіав, 70) — Пулішич (Чуквезе, 70), Рейндерс, Леау — С. Хіменес.

Лаціо: Проведель — Марушич (Лаццарі, 46), Хіла, Жиго (Патрік, 78), Тавареш — Гендузі, Ровелла — Ісаксен, Діа (Нослін, 88), Дзакканьї (Педро, 79) — Чауна (Весіно, 58).

Попередження: Леау, Чуквезе — Весіно

На 67-й хвилині був вилучений Страхиня Павлович (Мілан) (грубе порушення).