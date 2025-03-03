Італія

Нідерландський хавбек, як очікується, пов'язав майбутнє з "россонері".

Центральний півзахисник Мілана Тіджані Рейндерс у понеділок, 3 березня, продовжив контракт зі своїм поточним клубом. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 26-річний нідерландець, як і очікувалося, підписав із "россонері" нову довгострокову угоду, про що найближчим часом мають оголосити на офіційному рівні.

Нагадаємо, Рейндерс перейшов до Мілана влітку 2023 року з АЗ Алкмар за 20,5 мільйонів євро.

З того моменту нідерландський хавбек провів за італійський гранд 90 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 16 голів та віддав 7 асистів. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 50 млн євро.