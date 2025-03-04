Італія

Футболіст травмувався в матчі з Наполі.

Захисник Інтеру Федеріко Дімарко отримав травму у матчі з Серії А з Наполі (1:1).

Пресслужба міланців прокоментувала стан гравця:

"Сьогодні вранці Федеріко Дімарко пройшов клінічні обстеження в Інституті Humanitas у Роццано. Тести виявили розтягнення м'язів правого стегна. Ситуацію буде повторно оцінено найближчими днями", – йдеться у заяві Інтеру.

Очікується, що захисник пропустить близько трьох тижнів.

В поточному сезоні на рахунку Дімарко чотири голи та сім асистів у 34 матчах.