Футболіст травмувався в матчі з Наполі.
Федеріко Дімарко, Getty Images
04 березня 2025, 09:20
Захисник Інтеру Федеріко Дімарко отримав травму у матчі з Серії А з Наполі (1:1).
Пресслужба міланців прокоментувала стан гравця:
"Сьогодні вранці Федеріко Дімарко пройшов клінічні обстеження в Інституті Humanitas у Роццано. Тести виявили розтягнення м'язів правого стегна. Ситуацію буде повторно оцінено найближчими днями", – йдеться у заяві Інтеру.
Очікується, що захисник пропустить близько трьох тижнів.
В поточному сезоні на рахунку Дімарко чотири голи та сім асистів у 34 матчах.