Італія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 2 березня 2025 року.

Ювентус у домашньому матчі двадцять сьомого туру італійської Серії A переміг Верону — 2:0.

На 73-й хвилині гол Кефрена Тюрама вивів туринців вперед, а вже під саму завісу протистояння Тен Копмейнерс своїм забитим м'ячем поставив крапку в цьому матчі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Аталанта у рамках 27 туру Серії А-2024/25:

Ювентус — Верона 2:0

Голи: Тюрам, 73, Копмейнерс, 90

Ювентус: Ді Грегоріо — Веа (Кошта, 61), Гатті (Калулу, 70), Келлі, Камб'язо — Тюрам, Локателлі — Гонсалес, Маккенні (Копмейнерс, 60), Їлдиз (Мбангула, 82) — Коло Муані (Влахович, 82)

Верона: Монтіпо — Давідович (Оєгоке, 46), Коппола, Валентіні — Фараоні (Гіларді, 46), Ньяссе, Дуда, Чачуа — Роша Лівраменто (Бернеде, 56), Суслов (Кастанос, 79) — Сарр (Ламбурд Фронтьє, 86)

Попередження: Келлі