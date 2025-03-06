Італія

Українець може зіграти зі старту в наступному матчі з Кальярі.

У рамках 28-го туру італійської Серії А Дженоа вирушить у гості до Кальярі.

Головний тренер "грифонів" Патрік Вієйра розповів про поточний стан українського півзахисника Руслана Маліновського, який останні три гри провів на лаві для запасних після серйозної травми.

"Маліновський почувається добре. Бадель може зіграти без проблем. Хлопці готові виходити у стартовому складі, вибір за мною", — цитує слова Вієйра TMW.

Матч Кальярі — Дженоа відбудеться в п'ятницю, 7 березня, о 21:45 за київським часом.