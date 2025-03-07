Італія

Український хавбек учетверте поспіль потрапив до заявки після важкої травми.

У рамках 28-го туру італійської Серії А Дженоа вирушить у гості до Кальярі.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.

Так, український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський, який нещодавно повернувся після серйозної травми, знову розпочне гру на лаві для запасних.

СКЛАДИ КОМАНД: