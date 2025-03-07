Український хавбек учетверте поспіль потрапив до заявки після важкої травми.
Руслан Маліновський, Getty Images
07 березня 2025, 21:08
У рамках 28-го туру італійської Серії А Дженоа вирушить у гості до Кальярі.
Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.
Так, український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський, який нещодавно повернувся після серйозної травми, знову розпочне гру на лаві для запасних.
СКЛАДИ КОМАНД:
Кальярі: Капріле — Дзаппа, Міна, Луперто, Оберт — Дейола, Макумбу — Дзортеа, Віола, Коман — Пікколі
Запасні: Чоччі, Шеррі, Луїс Паломіно, Ауджелло, Праті, Марін, Янкто, Гаетано, Адопо, Паволетті, Мутандва, Фелічі
Дженоа: Леалі — Нортон-Каффі, Де Вінтер, Васкес, Мартін — Френдруп, Бадель — Екатор, Міретті, Корне — Екубан
Запасні: Зігріст, Соммаріва, Сабеллі, Маттурро, Отоа, Дзанолі, Маліновський, Мартін, Онана, Мазіні, Пінамонті, Анкіє, Вентуріно
Матч Кальярі — Дженоа відбудеться в п'ятницю, 7 березня, о 21:45 за київським часом.