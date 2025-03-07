Італія

Український хавбек вийшов на заміну на 75-й хвилині, але на результат не вплинув.

У рамках 28-го туру італійської Серії А Дженоа вирушила у гості до Кальярі.

Вже на 18-й хвилині господарі повели в рахунку після того, як Ніколас Віола відгукнувся на передачу Роберто Пікколі.

Початок другого тайму був вже за командою Патріка Вієйра: Кейлеб Екубан асистував Максвелу Корне на 47-й хвилині, після чого паритет на табло відновився.

Утім, травма автора гола у складі Дженоа стала причиною його заміни на 75-й хвилині, а вийшов замість нього Руслан Маліновський! Нагадаємо, українець отримав жахливий перелом правої щиколотки у матчі 5-го Серії А проти Венеції та не грав з 21 вересня. Це стало його першою появою з моменту травми.



Щодо матчу з Кальярі, то більше команди не забивали. Фінальний свисток зафіксував нічию з рахунком 1:1.

Кальярі — Дженоа 1:1

Голи: Віола, 18 - Корне, 47

Кальярі: Капріле — Дзаппа, Міна, Луперто, Оберт (Адопо, 78) — Дейола (Паволетті, 78), Макумбу (Гаетано, 61) — Дзортеа, Віола (Праті, 61), Коман (Ауджелло, 31) — Пікколі

Дженоа: Леалі — Нортон-Каффі (Дзанолі, 46), Де Вінтер, Васкес, Мартін — Френдруп, Бадель (Мазіні, 52) — Екатор (Маттурро, 66), Міретті, Корне (Маліновський, 75) — Екубан (Пінамонті, 53)

Попередження: Дейола, Паволетті — Бадель, Мазіні