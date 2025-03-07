Італія

Черговий американець в Мілані.

Центральний захисник збірної США U-16 Естін Мбає перейшов із Нью-Йорк Ред Буллс в італійський Мілан. Про це повідомляє офіційний сайт "россонері".

Зазначається, що Мілан підписав 16-річного американця як вільного агента, але заплатять американському клубу за його виховання згідно з регламентом ФІФА.

Зазначається, що у Мбає є німецький паспорт, що дало йому змогу вирушити до Європи не в 18, а в 16 років. Він приєднається до проекту "Milan Futuro" 1-го липня 2025-го року.

Очікується, що в Мілані юний центрбек спершу виступатиме за юнацьку команду U-17.