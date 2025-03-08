Італія

Португалець не вражає в Мілані, як і керівництво клубу.

Керівництво Мілана ухвалило рішення не продовжувати співпрацю з головним тренером команди Сержіу Консейсаном. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, португальський фахівець залишить посаду головного тренера "россонері" після закінчення поточного сезону.

Зазначається, що 50-річного фахівця можуть відправити у відставку до березневої паузи на ігри збірних у разі, якщо Мілан програє два найближчі матчі чемпіонату Італії з Лечче (8 березня) та Комо (15 березня).

Нагадаємо, що Консейсана призначили на посаду головного тренера Мілана наприкінці грудня 2024 року. Після 27 турів італійської Серії А Мілан набрав 41 очко та посідає дев'яте місце в турнірній таблиці. Також під керівництвом португальського тренера "россонері" виграли Суперкубок Італії.