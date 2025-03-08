Італія

"Джаллороссі" можуть посилитися вихованцем клубу Бундесліги.

Центральний захисник Аугсбурга Ноахай Банкс опинився в сфері інтересів Роми, передає Флоріан Плеттенберг.

За даними журналіста, італійський колектив звернув увагу на 18-річного американця ще під час зимового трансферного вікна, бажаючи придбати його. "Джаллороссі" продовжують уважно слідкувати за ситуацією гравця в Німеччині.

Повідомляється, що за свого вихованця Аугсбург хотів би отримати понад 10 млн євро. Контракт із Банксом розраховано до кінця червня 2027 року.

У ході поточної кампанії Ноахай взяв участь у шести матчах Бундесліги й 11-ти поєдинках четвертого дивізіону країни (Регіоналліга Баварія), відзначившись асистом.