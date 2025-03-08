Італія

У клубі не розраховують на англійського виконавця.

Виступи орендованого в Роми центрального нападника Теммі Абрагама наразі не переконали керівництво Мілана залишити його в клубі, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що 27-річний англієць не входить і до планів "джаллороссі". Гравець може повернутися до столиці Італії, щоб його продали.

На рахунку Абрагама вісім голів і чотири асисти в 34-х матчах у всіх турнірах поточної кампанії.

Контракт Теммі з Ромою розраховано до кінця червня 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Мілан не розраховує й на свого нинішнього керманича Сержіу Консейсана.